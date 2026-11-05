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Siviglia-Deportivo Alavés: orario del calcio d'inizio

LaLiga - Game Week 12 6 nov 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Il Siviglia ospita il Deportivo Alavés all'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia per la sfida di LaLiga. Le due squadre arrivano da situazioni diverse e nelle ultime settimane hanno attraversato periodi di segno opposto.

Il Siviglia occupa il sesto posto in classifica, ma fatica a trovare continuità. La netta sconfitta per 3-1 contro il Getafe nell'ultima partita ha guastato l'atmosfera intorno al club, dopo che le vittorie contro Osasuna e Sporting Hortaleza avevano portato un breve slancio di entusiasmo.

La squadra allenata da Luis Garcia ha mostrato di recente alcune fragilità difensive. La sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid e il 3-3 con il Levante dimostrano che il Siviglia è capace di compromettere le partite quando cala la concentrazione.

L'Alavés, invece, arriva a Siviglia da undicesimo in classifica e attraversa un periodo difficile. Il pesante 6-1 subito contro il Barcellona nell'ultima giornata è stato un duro colpo per la squadra di Quique Sanchez Flores, che non ha ottenuto neppure una vittoria nelle ultime cinque partite di LaLiga.

Il Siviglia, tuttavia, non può sottovalutare l'Alavés. I baschi sanno disputare partite equilibrate, come dimostrano il pareggio a reti inviolate contro l'Athletic Bilbao e l'1-1 con il Málaga.

Chi vuole seguire la sfida in diretta trova qui sotto tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: cos'è successo a Siviglia e Deportivo Alavés?

Il Siviglia arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'ultimo incontro si è concluso con una sconfitta per 3-1 contro il Getafe in LaLiga. In precedenza era arrivata una sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid, mentre la vittoria per 2-0 sull'Osasuna e il successo in coppa contro lo Sporting Hortaleza sono stati gli episodi positivi. Nel complesso, il Siviglia ha segnato nove gol e ne ha subiti dodici in queste cinque partite.

L'Alavés non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di LaLiga, con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L'ultima gara è terminata 6-1 contro il Barcellona. Prima erano arrivati l'1-1 con il Málaga e la sconfitta per 2-1 contro il Celta Vigo. In questo periodo l'Alavés ha segnato quattro gol e ne ha subiti undici.

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