Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
LaLiga
team-logoSiviglia
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoDeportivo Alaves
Guarda su DAZN
Con il contributo di

Siviglia-Deportivo Alavés oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Siviglia vs Deportivo Alaves
Siviglia
Deportivo Alaves
LaLiga

Nella Liga il Siviglia affronta il Deportivo Alaves. Ma chi trasmette oggi la partita in diretta TV e streaming?

Pubblicità

Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza oppure da un’altra parte del mondo, dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l’applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare o tablet).
  • Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).
  • Accedete all’emittente ufficiale. Visitate il sito web o aprite l’app di streaming ufficiale dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.
  • Accedete e trovate lo streaming. Create un account oppure effettuate l’accesso presso l’emittente ufficiale per ottenere l’accesso completo e godervi la partita!

Siviglia-Deportivo Alavés: orario d’inizio

crest
LaLiga - Game Week 12
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Il Siviglia ospita il Deportivo Alavés all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia per una sfida di Liga. Le due squadre partono da situazioni diverse e nelle ultime settimane hanno attraversato fasi opposte.

Il Siviglia occupa il sesto posto in classifica, ma è alle prese con un rendimento altalenante. La recente e netta sconfitta per 1-3 contro il Getafe ha guastato l’umore nell’ambiente del club, dopo che le vittorie contro Osasuna e Sporting Hortaleza avevano alimentato un breve entusiasmo.

La squadra allenata da Luis Garcia ha mostrato di recente alcune fragilità difensive. La sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid e il 3-3 contro il Levante dimostrano che il Siviglia può lasciarsi sfuggire le partite quando cala la concentrazione.

L’Alavés, invece, arriva a Siviglia da undicesimo in classifica e attraversa un periodo difficile. Il pesante 1-6 contro il Barcellona nell’ultima giornata è stato un duro colpo per la squadra di Quique Sanchez Flores, che non ha ottenuto neppure una vittoria nelle ultime cinque partite di Liga.

Il Siviglia, però, non può sottovalutare l’Alavés. I baschi sanno mantenere le partite in equilibrio, come hanno dimostrato il pareggio a reti inviolate contro l’Athletic Bilbao e l’1-1 contro il Málaga.

Chi vuole seguire la sfida in diretta trova di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: che cosa è successo in casa Siviglia e Deportivo Alavés?

Il Siviglia arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L’ultimo incontro si è concluso con una sconfitta per 1-3 contro il Getafe in Liga. Prima aveva dovuto incassare un 4-1 contro il Real Madrid, mentre il successo per 2-0 sull’Osasuna e la vittoria in coppa contro lo Sporting Hortaleza sono stati le note positive. Nel complesso, il Siviglia ha segnato nove gol e ne ha subiti dodici in queste cinque partite.

L’Alavés non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Liga: il suo bilancio è di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con un 1-6 contro il Barcellona. In precedenza erano arrivati un 1-1 contro il Málaga e una sconfitta per 1-2 contro il Celta Vigo. In questo periodo l’Alavés ha segnato quattro gol e ne ha subiti undici.

SEV

SEV - Forma

LEV
D3-3
RMA
S4-1
OSA
V2-0
SHO
V0-3
GET
S3-1
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ALA

ALA - Forma

ATH
D0-0
ATM
S1-2
CEL
S2-1
MAL
D1-1
BAR
S6-1
Gol segnato (subito)
4/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Siviglia-Deportivo Alavés: formazioni

Formazioni Siviglia - Deportivo Alaves

4-2-3-1
Siviglia crest
Siviglia
SEV
Formazione
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
3-5-2
O. VlachodimosO. VlachodimosA. SanganteA. SanganteG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasK. SalasK. SalasI. RomeroI. RomeroL. AgoumeL. AgoumeR. VargasR. VargasF. CorreiaF. CorreiaY. FofanaY. FofanaL. StassinL. StassinA. SiveraA. SiveraN. ValentiniN. ValentiniN. TenagliaN. Tenagliateam-logoV. KoskiA. PerezA. PerezA. BlancoA. BlancoA. GuevaraA. GuevaraP. IbanezP. IbanezY. EnriquezY. EnriquezL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
4-2-3-1
Siviglia

Formazione titolare

Deportivo Alaves

Panchina

Allenatore

  • L. Garcia
  • Q. Sanchez Flores
Siviglia

Infortuni e squalifiche

Deportivo Alaves

Siviglia-Deportivo Alavés: stato di forma

SEV

SEV - Forma

LEV
D3-3
RMA
S4-1
OSA
V2-0
SHO
V0-3
GET
S3-1
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ALA

ALA - Forma

ATH
D0-0
ATM
S1-2
CEL
S2-1
MAL
D1-1
BAR
S6-1
Gol segnato (subito)
4/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Siviglia-Deportivo Alavés: bilancio dei precedenti

Testa a testa

SivigliaPareggioDeportivo Alaves
1
2
2
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
Coppa del Rey
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Siviglia badge
Siviglia
SEV
2
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Siviglia-Deportivo Alavés: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
1110014612+3430
V
S
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
V
V
V
V
S
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
V
D
S
V
D
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
S
V
V
V
V
6
SivigliaSivigliaSEV
125341719-218
D
S
V
S
D
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
V
V
S
D
D
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
V
S
D
S
D
9
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
123451517-213
D
S
D
S
S
10
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
S
V
D
S
V
11
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
S
D
V
D
V
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
S
D
D
V
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
S
D
S
V
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
S
S
D
S
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
S
S
V
S
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
S
V
S
D
S
17
ElcheElcheELC
112451418-410
S
V
D
D
V
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
S
S
V
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
V
S
D
D
S
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
S
D
S
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google