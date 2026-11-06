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Siviglia-Deportivo Alavés: orario d’inizio

LaLiga - Game Week 12 6 nov 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Il Siviglia ospita il Deportivo Alavés all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia per una sfida di Liga. Le due squadre partono da situazioni diverse e nelle ultime settimane hanno attraversato fasi opposte.

Il Siviglia occupa il sesto posto in classifica, ma è alle prese con un rendimento altalenante. La recente e netta sconfitta per 1-3 contro il Getafe ha guastato l’umore nell’ambiente del club, dopo che le vittorie contro Osasuna e Sporting Hortaleza avevano alimentato un breve entusiasmo.

La squadra allenata da Luis Garcia ha mostrato di recente alcune fragilità difensive. La sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid e il 3-3 contro il Levante dimostrano che il Siviglia può lasciarsi sfuggire le partite quando cala la concentrazione.

L’Alavés, invece, arriva a Siviglia da undicesimo in classifica e attraversa un periodo difficile. Il pesante 1-6 contro il Barcellona nell’ultima giornata è stato un duro colpo per la squadra di Quique Sanchez Flores, che non ha ottenuto neppure una vittoria nelle ultime cinque partite di Liga.

Il Siviglia, però, non può sottovalutare l’Alavés. I baschi sanno mantenere le partite in equilibrio, come hanno dimostrato il pareggio a reti inviolate contro l’Athletic Bilbao e l’1-1 contro il Málaga.

Chi vuole seguire la sfida in diretta trova di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: che cosa è successo in casa Siviglia e Deportivo Alavés?

Il Siviglia arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L’ultimo incontro si è concluso con una sconfitta per 1-3 contro il Getafe in Liga. Prima aveva dovuto incassare un 4-1 contro il Real Madrid, mentre il successo per 2-0 sull’Osasuna e la vittoria in coppa contro lo Sporting Hortaleza sono stati le note positive. Nel complesso, il Siviglia ha segnato nove gol e ne ha subiti dodici in queste cinque partite.

L’Alavés non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Liga: il suo bilancio è di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con un 1-6 contro il Barcellona. In precedenza erano arrivati un 1-1 contro il Málaga e una sconfitta per 1-2 contro il Celta Vigo. In questo periodo l’Alavés ha segnato quattro gol e ne ha subiti undici.

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