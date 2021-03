Siviglia, deludono gli 'italiani': serata da dimenticare per Gomez, Suso e Ocampos

Il Siviglia saluta la Champions e deludono le vecchie conoscenze della Serie A: male Suso e Ocampos. Solo mezz'ora per Gomez.

Il Siviglia saluta l'Europa League. Finisce l'avventura per gli 'italiani' nella massima rassegna continentale. Una serata completamente da dimenticare per gli ex militanti della nostra Serie A.

Evanescente Suso, pericoloso soltanto in avvio con un tentativo smanacciato da Hitz e poi sparito dai radar di un match di per sè già proibitivo per gli andalusi. Prestazione sotto la linea della sufficienza per l'ex Milan, sostituito nel finale a giochi praticamente chiusa.

Non se l'è cavata meglio nemmeno l'altro ex rossonero Ocampos, rientrato in extremis dall'infortunio per il match del Signal Iduna Park. Un ritorno senza grossi sussulti per l'uruguagio, ben arginato dalla difesa tedesca.

E infine il Papu Gomez. Un anno fa, insieme a Ilicic, trascinava l'Atalanta ai quarti di finale. Trecentosessantacinque giorni dopo saluta la Coppa dei Campioni mettendo a referto uno scampolo di partita nel quale si è fatto vedere con un sinistro da fuori respinto dal portiere tedesco. Poca roba, insomma. E in casa Siviglia cala il sipario.