Il Siviglia è sempre più in crisi: travolto 6-1 dall'Atletico Madrid e a rischio retrocessione

Il Siviglia sta vivendo una stagione drammatica: solo un punto sopra la zona retrocessione e sconfitte nei big match, ultimo il 6-1 con l'Atletico.

È una delle squadre più importanti di Spagna, capace di vincere tanto anche a livello europeo. Il Siviglia, che in bacheca ha ben sei tra coppe Uefa ed Europa League (l'ultima vinta contro l'Inter nella stagione 2019-2020) e una Supercoppa Europea, sta vivendo quest'anno una stagione drammatica.

La squadra andalusa sta faticando moltissimo in campionato, dove occupa la sedicesima posizione, a un solo punto dalla zona retrocessione, con Valencia e Valladolid che hanno una partita in meno, e che quindi, virtualmente, potrebbero superarla.

La sconfitta di ieri per 6-1 con l'Atletico Madrid è solo l'ultima di una serie di brutte prestazioni per il Siviglia, che con l'arrivo di Jorge Sampaoli, al posto dell'esonerato Julen Lopetegui, non ha invertito la rotta.

Sei vittorie, sette pareggi e ben undici sconfitte: questo il magro bottino dei biancorossi, che però sono ancora in corsa nella competizione preferita, quell'Europa League in cui hanno appena eliminato il PSV Eindhoven e in cui incontreranno il Fenerbahce agli ottavi.

Prima di pensare alle ambizioni europee però, c'è da salvarsi, eppure i nomi non mancano: Suso, Lamela, En Nesyri, Bono e Papu Gomez, che rientrerà a giorni da un infortunio a una caviglia che lo ha tenuto fuori per un mese.

La strada è in salita, a cominciare dallo scontro diretto con l'Almeria di domenica prossima, che dirà tanto sulle reali possibilità del Siviglia, che da regina d'Europa ora rischia di scendere in Segunda Division