Siviglia-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Siviglia ospita il Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto le formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

SIVIGLIA-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Siviglia-Borussia Dortmund

Siviglia-Borussia Dortmund Data: 17 febbraio 2021

17 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky

Streaming: Sky Go e Now TV

Il Siviglia campione in Europa League si prepara a dar l'assalto al sogno Champions League, ma di fronte trova un'altra squadra dalle grandi ambizioni: il Borussia Dortmund dei grandi talenti, da Sancho a Erling Haaland.

Quello tra gli spagnoli e i tedeschi è sulla carta uno degli ottavi più equilibrati. La squadra di Edin Terzic non viene da un momento positivo in Bundesliga: le molte sconfitte lo hanno portato fuori dalle prime quattro posizioni.

In Champions League le cose però sono andate bene: vittoria nel girone davanti alla Lazio. Nonostante qualche sofferenza di troppo nell'ultima giornata, la qualifiicazione non è mai stata in dubbio.

Lo stesso vale per il Siviglia, finito soltanto dietro al Chelsea in un girone che la squadra di Lopetegui ha dominato insieme agli inglesi. In Liga gli andalusi sono solidamente al quarto posto.

In questa pagina tutte le informazioni su Siviglia-Borussia Dortmund: dalle ultime sulle formazioni e dove veder il match in tv e streaming .

ORARIO SIVIGLIA-BORUSSIA DORTMUND

Siviglia-Borussia Dortmund si sfideranno mercoledì 17 febbraio 2021, con calcio d'inizio alle ore 21.00. La partita, che si gioca al Sanchez Pizjuan, è la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Match di ritorno in Germania tra tre settimane.

Sarà Sky il riferimento per poter seguire Siviglia-Borussia Dortmund in tv. Per la precisione, il canale sarà Sky Sport Football, numero 203 del satellite. Il match potrà essere seguito anche sul canale 253 del satellite, 486 del digitale. Niente trasmissione in chiaro su Mediaset.

Siviglia-Borussia Dortmund potrà essere seguita in streaming live su Sky Go, piattaforma che trasmette online i programmi Sky e disponibile per tutti gli abbonati. Sarà necessario scaricare l'pp su pc o notebook, smartphone o tablet, per poi selezionare la partita nel programma.

Si potrà vedere il match anche attraverso Now TV, servizio di streaming online di Sky, disponibile anche per i non abbonati: una volta sul sito, sarà necessario selezionare uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Champions League.

Siviglia senza Acuna e Ocampos, probabile la conferma di Gomez in attacco e di Escudero in difesa. Navas a destra con Koundé e Diego Carlo al centro davanti a Bono. Fernando e Joan Jordan con Rakitic in mezzo, Suso e En-Nesyri completano l'attacco col Papu.

Terzic potrebbe non rischiare Bürki, confermando Hitz tra i pali. Morey a destra, con Guerreiro a sinistra e Akanji in mezzo con Hummels. Delaney e Can in pole a centrocampo, con Sancho, Reus e Reyna a supporto di Haaland. Si rivede Hazard.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Gomez.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Can; Sancho, Reus, Reyna; Haaland.