Siviglia-Betis 2-0: Ocampos-Fernando, El Gran Derbi senza storia

El Gran Derbi riapre la Liga dopo tre mesi di stop ed è il Siviglia a trionfare nella stracittadina: reti di Ocampos e Fernando nel secondo tempo.

Riparte finalmente la e lo fa con il botto, con El Gran Derbi andaluso tra e Betis. Gara a senso unico, ancor di più che nel punteggio; la squadra di Lopetegui comunque la apre e la chiude nel secondo tempo con Ocampos e Fernando.

Le due squadre si distanziano di ben 12 punti ed in campo si vedono tutti. La superiorità della squadra di Lopetegui, soprattutto per qualità di gioco e manovra, è netta. Il Betis, nonostante la qualità in mezzo al campo che dovrebbe avere con i vari Canales, Aleñá e Fekir, stenta in maniera clamorosa a gestire il pallone e chiude il primo tiro senza nemmeno un tiro in porta.

Sono del Siviglia le due occasioni più importanti: al 10 Ocampos stampa un bolide sulla traversa, mentre a fine primo tempo lo stesso ex si vede respingere con i pugni da Robles un tentativo centrale.

Al 53' Bartra spinge De Jong in area di rigore, l'arbitro fischia il calcio di rigore: Lucas Ocampos si presenta sul dischetto e realizza il primo goal della nuova Liga. Un goal che era nell'aria praicamente dal calcio d'inizio.

Al 61' il SIviglia realizza il raddoppio ed è una perla confezionata da Ocampos e Fernando: colpo di tacco del primo, il secondo arriva di testa e brucia ancora Robles. Gara spezzettata nella parte finale, con tutti i 10 cambi realizzati dalle due squadre.

Nel Betis si mette in mostra il giovane Lainez ma non c'è spazio per una rimontra: El Gran Derbi è del Siviglia.

IL TABELLINO

Siviglia-Betis 2-0

Marcatori: 56' Ocampos, 61' Fernando

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vaclik; Jesus Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón(80' Escudero); Fernando, Joan Jordán; Óliver Torres (80'Vazquez), Ocampos (71' Banega), Munir (75' Suso); L. De Jong (71' En-Nesyri). All. Lopetegui.

BETIS (4-3-3): Joel Robles; Emerson, Sidnei (46' Feddal), Bartra, Álex Moreno (77' Pedraza); Canales, Aleñá (69' Joaquin), Guido Rodriguez; Fekir, Borja Iglesias (69' Moron), Tello (61' Lainez). All.Cesc Rubí.

Arbitro: Lahoz

Ammoniti: Bartra, Emerson

Espulsi: -