Siviglia-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Siviglia sfida il Barcellona nella 25ª giornata della Liga spagnola: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Trasferta in terra andalusa per la capolista Barcellona nella 25ª giornata della Liga. La squadra di Ernesto Valverde va infatti a far visita al Siviglia di Pablo Machín. I catalani comandano la classifica con 54 punti, frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, e hanno 7 punti di vantaggio sui rivali del Real Madrid. Gli andalusi, invece, sono quarti a quota 37 punti, con un cammino di 10 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, e lottano per un piazzamento Champions.

Segui live e in esclusiva Siviglia-Barcellona su DAZN

Fra i padroni di casa Wissam Ben Yedder è il miglior marcatore con 11 goal realizzati in 21 presenze, mentre il fuoriclasse della squadra blaugarana, Lionel Messi, dall'alto dei suoi 22 goal in altrettante partite giocate, è il miglio marcatore dei catalani e della Liga. Il Siviglia è reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Barcellona invece ha ottenuto 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SIVIGLIA-BARCELLONA

Siviglia-Barcellona si giocherà sabato 23 febbraio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Ramón Sanchez Pizjuán di Siviglia. Fra le due formazioni sarà il 150° confronto nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-BARCELLONA IN TV E STREAMING

La partita Siviglia-Barcellona, piatto forte del sabato della Liga, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN su diversi dispositivi: fra cui le smart tv compatibili, i pc, i tablet e gli smartphone. Ma gli utenti del servizio di sport in streaming potranno anche collegare alla tv un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 Xbox One.

L'evento resterà disponibile per la visione on demand da parte di tifosi e appassionati, che così potranno prendere visione dell'intera gara o soltanto degli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-BARCELLONA

Machín avrà sicuramente fuori Nolito, che rientrerà ad aprile, mentre potrebbero recuperare i tre acciaccati Jesus Navas, Carriço ed Escudero. Nel 3-5-2 del tecnico andaluso, l'ex Milan André Silva farà coppia con il bomber Ben Yedder. A centrocampo Banega agirà da regista, con Promes e Arana sulle fasce e Kjaer, Wöber e Sergi Gomez a comporre la linea difensiva.

Consueto 4-3-3 invece per Ernesto Valverde, che avrà ancora fuori per infortunio Rafinha, Arthur e Cillessen. In attacco sarà con ogni probabilità Dembelé a spuntarla sulla concorrenza per completare il tridente con Messi e Suarez A centrocampo giocheranno Rakitic, Busquets e Vidal. In difesa i due terzini saranno Semedo a destra e Jordi Alba a sinistra

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Kjaer, Wöber, Sergi Gomez; Promes, Sarabia, Banega, Vazquez, Arana, André Silva, Ben Yedder.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, L. Suarez, Dembelé.