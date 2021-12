Siviglia-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SIVIGLIA-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Siviglia-Barcellona

Siviglia-Barcellona Data: 21 dicembre 2021

21 dicembre 2021 Orario: 21.30

21.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Secondo i programmi iniziali Siviglia-Barcellona si sarebbe dovuta giocare lo scorso 11 settembre, la sfida invece, che rappresenta uno dei grandi classici del calcio spagnolo, si disputerà a mesi di distanza da quanto previsto dal calendario e con un clima decisamente più rigido: quello di fine dicembre.

La gara valida per il quarto turno della Liga venne allora rinviata a causa dei tanti giocatori sudamericani impegnati con le rispettive nazionali. Il Siviglia avrebbe infatti dovuto rinunciare ad Acuña, Montiel e Papu Gomez, mentre il Barça avrebbe dovuto fare a meno di Ronald Araujo.

La qui la decisione del Consiglio Superiore dello Sport di posticipare una partita che non solo si disputerà in uno scenario completamente diverso, ma che avrà per protagonisti anche protagonisti diversi: su tutti Xavi che intanto ha preso il posto sulla panchina blaugrana di Ronald Koeman.

Il Siviglia arriva a questo confronto dopo il pesantissimo successo per 2-1 ottenuto contro l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone, mentre il Barcellona ha avuto ragione dell'Elche al Camp Nou vincendo 3-2. Andalusi a ridosso del Real capolista con 37 punti, blaugrana staccatissimi a quota 27 e ad oggi addirittura fuori dalla zona Europa.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 176 in assoluto tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Barcellona in virtù delle 97 vittorie ottenute, a fronte di 37 pareggi e 41 affermazioni del Siviglia.

In questa pagina tutte le informazioni su Siviglia-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SIVIGLIA-BARCELLONA

Siviglia-Barcellona, gara valida per il recupero della quarta giornata di Liga, si giocherà martedì 21 dicembre 2021 all’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine andalusa. Il calcio d’inizio verrà dato alle 21.30.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-BARCELLONA IN TV

La gara che vedrà protagoniste Siviglia e Barcellona verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Sarà quindi visibili su tutte le smart tv compatibili con l’app, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

A curare la telecronaca dell’evento sarà Stefano Borghi.

SIVIGLIA-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

Coloro che sono abbonati a DAZN potranno ovviamente seguire Siviglia-Barcellona in streaming su dispositivi mobili come tablet o smartphone, utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match, DAZN proporrà sia gli highlights del match che la la sfida in versione integrale per la visione on demand.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-BARCELLONA

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordan, Delaney, Rakitic; Ocampos, Romero, Gomez. All. Lopetegui.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Dembélé, Jutgla, Ezzalzouli. All. Xavi.