Siviglia-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I blaugrana fanno visita al Siviglia nella quarta giornata della Liga 2022/2023: le informazioni su dove seguire il match in diretta tv e streaming.

SIVIGLIA-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il menù della quarta giornata di Liga propone la sfida tra Siviglia e Barcellona.

Avvio di stagione semplicemente da incubo per gli Andalusi che, al cospetto di Lewandowski e compagni, vanno alla caccia della prima vittoria stagionale: la squadra di Lopetegui ha totalizzato sin qui solamente un punto, frutto del pari maturato con il Valladolid, inframezzato dalle sconfitte contro Almeria e Osasuna.

Decisamente migliore è stato l'approccio stagionale della formazione di Xavi che approda in quel di Siviglia forte dei 7 punti conquistati nelle prime tre uscite: dopo lo 0-0 con il Rayo Vallecano, il Barça ha vinto 4-1 contro la Real Sociedad e 4-0 contro il Valladolid.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Siviglia-Barcellona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SIVIGLIA-BARCELLONA

Siviglia-Barcellona si giocherà sabato 3 settembre 2022 al 'Ramon Sanchez Pizjuan' di Siviglia. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-BARCELLONA IN TV

La gara di Siviglia verrà trasmessa in diretta su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv, console come Xbox e Playstation, o dispositivi quali Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

SIVIGLIA-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire il match anche in diretta streaming: sarà sufficiente scaricare l'app su dispositivi mobili oppure collegarsi al portale tramite pc o notebook.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-BARCELLONA

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Montiel, Kouassi, Rekik, Telles; Jordan, Fernando, Torres; Lamela, Mir, Gomez. All. Lopetegui.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Garcia, Martinez; Gavi, De Jong, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.