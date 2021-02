Siviglia-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Siviglia e Barcellona a confronto per avvicinare l'Atletico: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

La sconfitta dell'Atletico Madrid nell'ultimo turno di campionato ha riacceso le speranze, e neanche minime, delle inseguitrici. Oltre al Real Madrid, puntano ai Colchoneros anche Siviglia e Barcellona, che daranno vita al big match del prossimo weekend in Liga.

Cinque punti separano Barcellona e Atletico, sette invece il Siviglia e la capolista: un pareggio non servirebbe a nessuno, chi vince può continuare a sperare in una possibile rimonta ai danni dei biancorossi, che sembravano già diretti verso il titolo prima dei vari stop di febbraio.

Tre punti fondamentali in palio, anche visto e considerando che in caso di sconfitta, una delle due potrebbe ritrovarsi vicinissimo una Real Sociedad che non ha smesso di sperare nella Champions League alla pari delle pur distanziate Betis e Villarreal.

Nella gara d'andata giocata lo scorso ottobre, Barcellona e Siviglia non sono andate oltre l'1-1 con le reti di Coutinho e De Jong. In Coppa del Re, invece, Papu Gomez e compagni hanno avuto la meglio per 2-0 nel primo match, con ritorno previsto il 3 marzo. Dunque, due sfide in pochissimi giorni.

La gara tra Siviglia e Barcellona valida per il 25esimo turno del campionato spagnolo si giocherà sabato 27 febbraio 2021. Appuntamento allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia alle 16:15.

Siviglia-Barcellona sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire Siviglia contro Barcellona anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere a Siviglia-Barcellona in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Goal vi offrirà la diretta testuale di Siviglia-Barcellona con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Koundè, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Fernando, Rakitic, Suso, En-Nesyri, Gomez.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann.