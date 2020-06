Siviglia-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Big match tra Siviglia e Barcellona nel 30esimo turno della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Continua il testa a testa traper il titolo, ma stavolta la squadra blaugrana dovrà vedersela con una gara decisamente complicata. La truppa di Setien gioca in casa del un match fondamentale per il titolo, con i Blancos pronti ad approfittare della minima incertezza di classifica.

Segui Siviglia-Barcellona in diretta streaming su DAZN

Il Siviglia è vicino alla qualificazione in , ma deve comunque vedersela con diversi importanti avversari per giocare nella massima competizione europea anche nel 2020/2021: alla pari del Barcellona, non può sbagliare la gara, così da fuggire e tenere a bada e soci.

Nella gara d'andata giocata ad ottobre, non c'è stata storia: il Barcellona ha surclassato il Siviglia per 4-0, affidandosi a Suarez, Vidal, Dembelè e Messi. Quest'ultimo è riuscito per l'ennesima volta a trovare almeno venti goal in campionato e punta a raggiungere i trenta come suo solito.

In questa pagina tutte le informazioni su Siviglia-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SIVIGLIA-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Siviglia-Barcellona

Siviglia-Barcellona Data: 19 giugno 2020

19 giugno 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SIVIGLIA-BARCELLONA

Nel 30esimo turno il match tra Siviglia e Barcellona si giocherà alle ore 22 di venerdì 19 giugno 2020: appuntamento a Siviglia, precisamente allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán. In palio una grossa fetta di titolo e qualificazione Champions.

Siviglia-Barcellona sarà trasmesso in esclsuiva da DAZN. Il match sarà quindi visibile in Tv qualora in possesso di un modello smart compatibile alla app, o collegando il proprio televisore ad una console (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Grazie a DAZN, Barcellona- sarà visibile in diretta anche attraverso device quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Sarà inoltre possibile assistere al big match tra Siviglia e Barcellona su pc e notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

4-3-3 per il Siviglia, che proporrà Ocampos e Suso come esterni d'attacco, lasciando De Jong centravanti. Non ci dovrebbero essere problemi per Banega in mezzo, così come Jesus Navas e Reguillon terzini titolari cotnro la capolista Barcellona.

Braithwaite dovrebbe partire dalla panchina in virtù del match fondamentale in programma, Messi giocherà insieme a Suarez e Griezmann. A centrocampo Arthur scalpita per una maglia da titolare, mentre sulla corsia di difesa tornerà dopo la squalifica Jordi Alba, titolare a sinistra con Sergi Roberto a destra.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Carlos, Koundé, Reguilon; Banega, Fernando, Torres; Ocampos, De Jong, Suso

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien