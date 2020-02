Siviglia avversaria della Roma in Europa League: formazione, stelle, stadio

Il Siviglia dell'ex Monchi sarà l'avversaria della Roma negli ottavi di Europa League: ecco tutto quello che c'è da sapere sul team spagnolo.

COME GIOCA IL SIVIGLIA: FORMAZIONE TIPO

C'è l'ex direttore sportivo Monchi nella strada della. C'è la squadra regina dell' , quella capace di rivoluzionare la competizione e vincere più trofei di tutte nel corso del nuovo millennio (e dell'intera storia). La formazione capitolina affronterà ilnegli ottavi: un sorteggio duro, probabilmente tra i più duri possibili: una gara comunque equilibrata in cui potrebbe pesare l'esperienza nel torneo.

Lopetegui ha dimenticato e Nazionale spagnola, ora allena il Siviglia con l'intenzione di provare a vincere l'Europa League per l'ennesima volta e conquistare un posto nella , passando dal campionato o dalla vittoria della stessa.

Terza posizione in per iun Siviglia che propone un 4-3-3 molto quadrato, capace di trasformarsi anche in 3-4-3 in caso di necessità. Grande spinta sulle fasce di difesa e copertura totale a centrocampo, con pochi inserimenti in zona goal da parte del trio in mediana.

LE STELLE

Un attacco di tutto rispetto per il SIviglia, che può contare sull'ex milanista Ocampos come esterno sinistro d'attacco, in forma smagliante e capocannoniere della squadra in questa stagione. A proposito di vecchi rossoneri occhio a Suso, accostato in passato alla Roma ed ora divenuto titolare sotto Lopetegui. Al centro del tridente c'è invece De Jong.

Lopetegui può anche affidarsi all'esperienza di Jesus Navas sulla fascia destra, mentre sulla sinistra cresce benissimo Reguilon, nonostante non abbia il posto da titolare fisso. Tutt da scoprire il centrocampo, con l'ex interista Banega ricambio d'esperienza.

LO STADIO

La Roma giocherà all'Olimpico la gara del ritorno, mentre quella d'andata si disputerà al Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Stadio caldissimo, scelto tra l'altro per la finale dell'Europa League 2021, può contare su quattro stelle UEFA e poco più di 43.000 posti.

Inaugurato nel 1958 e teatro della finale di Champions League del 1986, il Ramón Sánchez-Pizjuán è il nono stadio più capiente di . Il soprannome? La Bombonera, come l'impianto del Buenos Aires: un impianto per far sentire ai propri beniamini tutto l'affetto e la foga del match.