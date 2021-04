Siviglia-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Siviglia e Atletico Madrid si affrontano nel 29° turno di Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SIVIGLIA-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Siviglia-Atletico Madrid

Siviglia-Atletico Madrid Data: 4 marzo 2021

4 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo aver perso parecchi punti e sperperato parte del vantaggio che aveva accomulato in classifica, l'Atletico Madrid è atteso da uno scontro complicato e fondamentale nella 29esima giornata di Liga. La squadra di Simeone affronterà il Siviglia di Lopetegui.

Primo, come detto, l'Atletico Madrid a quota 66 punti (quattro punti di vantaggio sul Barcellona e sei sul Real Madrid). Siviglia quarto, in corsa per un posto in Champions League, a 55 punti.

Con Diego Simeone in panchina, l’Atletico Madrid ha perso solo una delle nove trasferte nella Liga contro il Siviglia (4V, 4N). Prima dell’argentino, l’Atletico ne aveva perse quattro delle precedenti cinque (1V).

Nell'ultimo incontro tra le due squadre, disputatosi lo scorso 12 gennaio, l'Atletico Madrdi ha avuto la meglio per 2-0 sul Siviglia, al Wanda Metropolitano: decisive le reti di Saul e Angel Correa.

In questa pagina tutte le informazioni su Siviglia-Atletico Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SIVIGLIA-ATLETICO MADRID

La partita tra Siviglia e Atletico Madrid si giocherà a Pasqua, domenica 4 aprile alle ore 21. Lo scenario sarà quello dello stadio Ramón Sánchez Pizjuán si Siviglia.

Sarà DAZN trasmettere la partita tra Siviglia e Atletico Madrid, in diretta streaming. La sfida sarà visibile per gli abbonati anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, o ancora a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Con DAZN sarà possibile vedere Siviglia-Atletico Madrid ovviamente anche in diretta streaming, sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà precedentemente preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare la partita della Liga

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sul big match di Liga, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Entrambe le squadre possono contare su tutta la rosa a disposizione, con nessun infortunato o squalificato di rilievo. Papu Gomez probabilmente schierato a centrocampo per Lopetegui, con Suso, Ocampos ed En-Nesyri in attacco. Simeone si affida a Trippier e a Renan Lodi a tutta fascia, mentre Suarez e Joao Felix saranno come sempre i due centravanti.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Rakitic, Fernando, Papu Gómez; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Trippier, Llorente, Lemar, Koke, Lodi; Luis Suárez, Joao Félix.