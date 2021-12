Siviglia-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SIVIGLIA-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Siviglia-Atletico Madrid

Siviglia-Atletico Madrid Data: 18 - 12-2021

18 12-2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Siviglia e Atletico Madrid, sfida ad alta quota nel 17° turno di Liga.

Guarda tutta la Liga su DAZN. Attiva ora

La formazione di Lopetegui, dopo aver superato soltanto ai rigori l'Andratx in Coppa del Re, torna a concentrarsi sul campionato e sulla rincorsa alla capolista Real Madrid.

In campionato il Siviglia ha raccolto 34 punti in sedici partite e nell’ultima uscita è arrivato il successo esterno per 1-0 al San Mames l’Athletic Bilbao.

Per accorciare sui Blancos, gli andalusi ospitano l'altra formazione capitolina, ossia l'Atletico Madrid campione di Spagna in carica.

I colchoneros sono quarti in classifica a meno cinque dal Siviglia e staccati di tredici punti dai rivali concittadini contro cui gli uomini di Simeone hanno perso 2-0 il derby giocato al Bernabeu.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Siviglia-Atletico Madrid: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SIVIGLIA-ATLETICO MADRID

Siviglia-Atletico Madrid si giocherà allo Stadio Ramon Sanchez Pizjuan sabato 18 dicembre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-ATLETICO MADRID IN TV

La sfida del Ramon Sanchez Pizjuan tra Siviglia e Atletico verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Agli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione, oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

SIVIGLIA-ATLETICO MADRID IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match anche in diretta streaming collegandosi al portale di riferimento attraverso pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-ATLETICO MADRID

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Montiel, Diego Carlos, Kounde, Augustinsson; Rakitic, Reges, Delaney; Torres, El Mir, Gomez.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Felipe, Kondogbia, Hermoso; Llorente, Herrera, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Joao Felix.