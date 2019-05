Siviglia-Andrè Silva, è rottura: "Il Portogallo non lo convochi, è infortunato"

E' ormai rottura tra il e Andrè Silva. Il tecnico Caparros infatti è apparso spazientito dal comportamento del portoghese, che negli ultimi due mesi non si è praticamente più visto in campo.

Ecco perché adesso l'allenatore del Siviglia si aspetta che Andrè Silva non giochi neppure le prossime gare di col .

"Andrè Silva non è un caso da discutere. Ha iniziato bene ma ora non gioca da due mesi. Immagino che il Portogallo non lo chiami, sarebbe un brutto servizio al giocatore per il suo recupero. Credo che i report medici del Siviglia basteranno e l'UEFA la penserà allo stesso modo".