Siviglia, accordo col Nantes per Diego Carlos: primo acquisto di Monchi

Diego Carlos passa dal Nantes al Siviglia: è il difensore sgambettato ed espulso dall'arbitro Chapron durante il match col PSG del gennaio 2018.

Proprio nelle ore in cui è chiamato in causa da Roma, all'interno di un caos scoppiato in maniera improvvisa al termine del campionato, Monchi mette a segno il primo acquisto dal suo ritorno al : è Diego Carlos, difensore brasiliano del .

🚨 El #SevillaFC alcanza un principio de acuerdo con el @FCNantes por Diego Carlos. 🇧🇷 #vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 31 maggio 2019

Vi dice nulla? Esatto: è il giocatore che, a gennaio di un anno fa, si era reso protagonista di uno degli episodi più bizzarri della storia della . Lui assieme all'arbitro Tony Chapron, che durante il match contro il si era scontrato con il giocatore, poi per vendetta lo aveva sgambettato e, dopo la sua reazione, pure espulso.

Per la cronaca, la squalifica era stata poi tolta a Diego Carlos, considerata l'evidente ingiustizia subita dal brasiliano. Mentre il disastroso Chapron era stato successivamente fermato per 8 mesi.

Diego Carlos, in ogni caso, non è soltanto un personaggio famoso per episodi del genere: è anche un difensore che, a suon di buone prestazioni, si è guadagnato la corte di tante formazioni europee. Compreso il Siviglia di Monchi, che ha deciso di metterlo sotto contratto.