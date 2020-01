Sirigu sbotta: "Campo pessimo, guardo per terra e non capisco cosa mi faccia andare avanti"

Dopo la vittoria ai rigori contro il , in Coppa , Salvatore Sirigu ha voluto parlare da Capitano del nelle interviste post-partita. Il suo è stato un vero e proprio 'J'accuse' contro il terreno da gioco dello Stadio Olimpico e contro i tifosi.

"Abbiamo difficoltà oggettive da mesi. Non parlo di cose interne al gruppo. Abbiamo un campo su cui non è possibile giocare, non possiamo effettuare determinate giocate, non ci rende sereni. E poi tutto l’ambiente ci rende nervosi. E’ facile sbagliare. Alcune volte guardo per terra e non capisco cosa mi faccia andare avanti, quale sia la motivazione. Perché se quando giochi hai difficoltà a stoppare il pallone o sai che un tiro può rimbalzare male e ti può passare sotto la mano, è dura. Questo la gente non lo vede, ma è giusto che lo sappia".