Sirigu out per infortunio: non sarà disponibile per l'Irlanda del Nord

Prosegue la maledizione degli infortuni per l'Italia che, tra l'ultima giornata di campionato e i giorni di successivi, ha perso degli elementi importanti in vista delle ultime due gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.

L'ultimo infortunato in ordine cronologico è Salvatore Sirigu, che a causa di un problema fisico non sarà disponibile per la sfida di Belfast contro l'Irlanda del Nord.



Il portiere del Genoa in queste ore ha lasciato il ritiro azzurro, facendo ritorno nel capoluogo ligure per cercare di recuperare il prima possibile dal suo infortunio.



A differenza di altri infortuni capitati nei giorni scorsi, per quello di Sirigu non ci saranno sostituzioni. I portieri a disposizione del ct Roberto Mancini sono comunque tre, ovvero Gianluigi Donnarumma, Alex Meret e Alessio Cragno.



Con una rosa di 25 giocatori, l'Italia questa mattina partirà per Belfast. L'obiettivo è il Mondiale e la speranza è di non perdere altri giocatori per guai fisici.