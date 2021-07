Sirigu sarà il nuovo portiere del Genoa: trattativa ai dettagli finali

Salvatore Sirigu è vicino al passaggio al Genoa: parti al lavoro per limare gli ultimi dettagli, si trasferirà in Liguria a costo zero.

Salito sul tetto d'Europa con la Nazionale, per Salvatore Sirigu è tempo di cambiamenti: nessun addio alla Serie A, sia chiaro, ma la separazione col Torino è ormai soltanto da definire negli ultimi dettagli. Il portiere sardo risolverà il contratto con i granata e potrà così accasarsi a costo zero altrove: come riportato da 'Sky Sport', il suo futuro sarà con ogni probabilità al Genoa. La società ligure ha scelto lui per difendere i pali della porta dopo il ritorno di Mattia Perin alla Juventus, una volta esaurito il prestito di quest'ultimo.

Il ds rossoblù Marroccu è al lavoro per sistemare il contratto da offrire a Sirigu, espressa richiesta di Ballardini che vorrebbe contare su di lui al più presto, appena le meritate vacanze post-Europei saranno terminate.