Siparietto Morata-Padoin: "Vieni all'Atletico Madrid", "Volentieri, a pulirti la piscina"

Dopo l'addio al Cagliari, l'ex compagno di squadra Alvaro Morata chiama in Spagna Simone Padoin: "Volentieri, vengo a curarti il giardino".

Simone Padoin si è appena congedato dal Cagliari ed è ufficialmente sul calciomercato, ma subito è arrivata per lui una proposta a sorpresa su Instagram da parte del suo ex compagno di squadra ai tempi della , Alvaro Morata.

"Vieni all'Atlético Pado!", ha scritto il centravanti spagnolo commentando il post dell'ormai ex giocatore rossoblù. "Alvarito, volentieri. Vengo a Madrid a curarti il giardino e a pulirti la piscina", la risposta ironica di Padoin, con tante faccine sorridenti e baci per il suo ex compagno di squadra in bianconero.

Di certo Padoin, che ha compiuto 35 anni lo scorso 18 marzo, dopo 3 stagioni in Sardegna con 101 presenze e 2 goal in rossoblù, è in cerca di una nuova avventura calcistica. Nonostante l'età che avanza, la stima nei suoi confronti da parte degli ex compagni di squadra è rimasta intatta, come dimostrano le parole di Morata. Morata e Padoin dal 2014 al 2016 hanno vinto insieme con la Juventus 2 Scudetti, 2 Coppe e una .