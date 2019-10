Siparietto Montella-Capello: "Mister, lei non mi faceva mai giocare"

Siparietto tra Montella e Fabio Capello dopo Fiorentina-Lazio: l'ex attaccante ha ricordato al tecnico i tempi insieme a Roma. E le tante esclusioni.

La sostituzione con conseguente reazione rabbiosa di Franck Ribéry durante - è stata molto discussa, non solo per lo spintone al guardalinee nel finale, ma anche per il nervosismo verso Vincenzo Montella al momento del cambio.

Nel post gara Fabio Capello, che ha allenato l'attuale tecnico viola ai tempi della , ha sottolineato durante l'intervista dell'allenatore a 'Sky Sport' quanto fosse difficile prendere delle decisioni in questi casi.

Montella ha dichiarato che forse avrebbe dovuto togliere prima il suo numero 7 e Capello ha risposto subito.

"Ora hai capito cosa vuol dire dover fare delle scelte, eh?"

Il tecnico della Fiorentina ha colto il riferimento e, con il sorriso, ha attaccato Capello per le sue scelte quando era allenatore della Roma, avendogli spesso preferito Totti e Batistuta.

"Mister, lei non mi faceva mai giocare, a prescindere se segnavo dopo essere entrato in campo o partendo da titolare. Fra Montella, Batistuta e Totti la scelta era facile..."

Capello ha affemato di prendere le sue decisioni per questioni tecniche e non per simpatia, anche se poi ha ricordato il goal di Montella alla , quel 2-2 che nel maggio 2001 fu chiave per lo scudetto giallorosso.

"Però mi hai fatto godere dopo il gol alla a , quello del 2-2."

L'ex attaccante però non ha la memoria corta e ha sottolineato all'allenatore l'ennesima esclusione la partita seguente.