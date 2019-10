Siparietto Buffon-D'Amico: "Mi ritiro tra 10 anni", "Me lo promette ogni anno..."

Ilaria D'Amico e Buffon sono intervenuti al Festival dello Sport. Lei: "Tu di notte pari, mi arrivano botte". Lui: "Sono quelle che non ho fatto...".

Dal ritiro ai retroscena, dal palco del Festival dello Sport di Trento Gianluigi Buffon si è aperto a 360 gradi. Non soltanto sul calcio, ma anche sulla vita privata.

Al suo fianco nell'intervista c'era proprio la sua compagna Ilaria D'Amico. I due hanno scherzato e chiacchierato anche su questioni calcistiche, cme il ritiro. Buffon ha ammesso che voleva chiudere alla , ma, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il ritiro per ora non lo contempla...

"Era giusto chiudere il cerchio alla , dove ho la stima di tutti. Mi ritiro? Macché, ho ancora 10-12 anni davanti..."

Ilaria D'Amico ha preso la palla al balzo e risposto scherzando.

"Allora Buffon smetterà a 55 anni...Ogni anno mi promette: vedrai, la prossima estate sarà diversa"

I due raccontano anche retroscena domestici, come un istinto notturno del portiere bianconero.

"C’è una cosa che non ti ho mai detto: tu la notte mentre dormi, pari. Ogni tanto mi arrivano delle botte".

La risposta di Buffon però è pronta.

"Sono le parate che non ho fatto".

Cose fatte che vorrebbe dimenticare sono invece alcune interviste 'spericolate' dell'attuale numero 77 bianconero. Lei ammette che lui vorrebbe cancellarle.

"Dice sempre che vorrebbe cancellarle tutte"

Buffon invece le ha spiegate parlando dell'imbarazzo generato dalla situazione.