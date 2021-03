Simy infallibile dal dischetto: non sbaglia un rigore da sei anni

L'attaccante del Crotone ha segnato 12 dei tredici rigori tirati in carriera, l'unico errore nel 2015 in seconda divisione portoghese.

Se il Crotone può ancora sperare in una difficile salvezza gran parte del merito va a Simeon Tochukwu Nwankwo, detto Simy, attaccante che ha fin qui realizzato 12 goal in campionato.

Un bottino che gli ha permesso di diventare il nigeriano ad avere segnato più reti in una singola stagione di Serie A superando Obafemi Martins, che si era fermato a undici nel 2004/05 con la maglia dell'Inter.

Non solo. Simy è praticamente infallibile quando si tratta di presentarsi sul dischetto. L'ultimo e unico rigore fallito dall'attaccante del Crotone risale infatti al 2015, quando calciò fuori durante una partita di Seconda Divisione portoghese.

Simy allora vestiva la maglia del Gil Vicente, col Crotone invece come detto non ha mai sbagliato dagli undici metri: 12 su 12. Arrivato in Italia nel 2017, tra le sue 'vittime c'è anche Gigi Buffon.

Il portiere bianconero è stato battuto ben due volte da Simy, di cui una proprio su calcio di rigore nella gara d'andata contro la Juventus terminata sul risultato di 1-1.

L'anno scorso Simy era stato d'altronde grande protagonista nella cavacata del Crotone verso la Serie A, segnando ben 20 goal in 37 presenze.