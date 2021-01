Simone Edera verso la Stella Rossa: manca solo il 'sì' del giocatore

Un altro italiano verso la squadra di Belgrado: dopo Falcinelli, anche il classe 1997 del Torino. Potrebbe sfidare il Milan in Europa League.

Un altro italiano potrebbe scegliere la Stella Rossa come prossima tappa della propria carriera. Dopo Diego Falcinelli, andato a Belgrado in estate, anche Simone Edera sembra vicino al trasferimento.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il classe 1997 del sarebbe molto vicino al trasferimento nel campionato serbo. Mancherebbe soltanto l'ultimo 'sì' del giocatore per l'accordo totale.

Qualora l'operazione dovesse andare a buon fine, Edera sarebbe il prossimo avversario del in . L'urna infatti ha messo di fronte la squadra serba e quella di Stefano Pioli.

La stagione di Edera finora è stata piuttosto sotto tono: soltanto quattro presenze, due in campionato e due in Coppa . Ancora zero goal all'attivo.