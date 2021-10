Simeone e il tentativo per Messi: "Ho fatto chiamare Suarez"

Lionel Messi è stato, per pochi giorni della scorsa estate, il giocatore più ambito del pianeta. Il suo clamoroso addio al Barcellona ha infatti aperto a scenari fino a poco tempo prima difficili anche solo da immaginare.

Alla fine spuntarla su tutti, in maniera forse non propriamente sorprendente, è stato il PSG che mettendolo sotto contratto ha chiuso una delle operazioni più incredibili di sempre, quello transalpino però non è stato l’unico club che ha tentato il colpaccio.

Tra coloro che hanno pensato di poter portare il fuoriclasse argentino tra le fila della propria squadra c’è stato anche Diego Simeone che ha tentato un approccio tramite Luis Suarez.

A confermarlo è stato lo stesso tecnico dell’Atletico Madrid ai microfoni di 'Olé'.

Messi e Suarez sono grandi amici dai tempi vissuti insieme al Barcellona ed è per questo che Simeone ha deciso di mandare il campione uruguaiano in ‘avanscoperta’.

“Io non ho mai avuto la possibilità di lavorare con lui. Messi è sempre stato al Barça, io all’Atletico ed i nostri periodi in Nazionale non sono coincisi. Se nell’occasione abbiamo avuto contatti diretti? No, non ce ne sono stati. E’ stato come guardare un aereo che vola in cielo”.