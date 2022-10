Garra e goal: per Simeone col Napoli una rete ogni 61 minuti

Il feeling con Napoli tradotto in numeri e voglia di lottare: per Giovanni Simeone in azzurro 6 goal in 10 partite, uno ogni ora.

Tra Giovanni Simeone e Napoli è stato amore a prima vista. Un amore che sta crescendo a dismisura grazie al rendimento sul campo, dove il Cholito dimostra partita dopo partita tutta la sua voglia d'azzurro. I numeri sembrano roba fredda, invece certificano come alle parole l'argentino stia accompagnando i fatti: e che fatti. Dieci presenze - di cui soltanto 2 da titolare (entrambe contro i Rangers) - e 6 goal segnati. Una media impressionante soprattutto se si considera che Simeone, in stagione, fin qui ha giocato 367 minuti. Un goal ogni ora, ogni 61' per l'esattezza. Su qualsiasi pallone il figlio d'arte ci mette una garra inaudita, quella tipica di chi vuole spaccare il mondo ma nel modo giusto, con una sana furia agonistica: Gio si dà da fare come un forsennato su tutto il fronte offensivo e centra anche la porta, con la Champions passata dall'essere il sogno cullato da bambino ad una splendida e meritata realtà. "Guardavo e riguardavo tutte le partite, quando gioco è speciale - ha evidenziato ieri al termine del match a 'Mediaset' - Si respira un'altra atmosfera, un'altra magia. E io mi godo il momento". View this post on Instagram Quattro partite ed altrettante reti (come papà Diego nel '96/97) realizzate tra Liverpool, Ajax e Rangers, alle quali si uniscono i 2 timbri rifilati in campionato a Milan e Cremonese. A Napoli è scoppiata la Cholito-mania, un cocktail la cui gradazione aumenta quando vedi Simeone esternare il proprio entusiasmo per aver scelto gli azzurri. "E' emozionante, sento sempre di dare tutto - ha aggiunto a 'Sky' - Spalletti mi ha dato libertà nell'essere quello che sono, di attaccare gli spazi. Sarò sempre a disposizione per aiutare sempre la squadra: lo farò in ogni minuto che mi concederà il mister". La doppietta rifilata ai Rangers include fame, tecnica e potenza, doti mosse da quella voglia matta di prendersi Napoli e veder coronati i sacrifici di una vita. L'energia di Simeone nell'andarsi a conquistare palloni e mirare la porta a tratti sembra fuori dal comune, motivazioni a palla ed un genuino amore per il calcio che si fondono: nonostante il rientro super di Osimhen dall'infortunio, l'ascesa di Raspadori ed il recente impiego col contagocce, l'argentino è rimasto concentrato ed ha atteso il proprio turno, avvalorando la tesi di Spalletti che esalta la "disponibilità" del gruppo. Il bacio al tatuaggio della Champions, lo score altisonante, il colpo di fulmine con Napoli: la favola del Cholito continua. Scelti da Goal Champions 22/23: le qualificate e le retrocesse

