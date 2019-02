Simeone elogia la Juventus: "Il suo punto di forza è la società, domani partiamo al 50-50"

Diego Simeone ha elogiato la Juventus nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League: "Il suo punto di forza è la società".

Diego Simeone prova a fare uno sgambetto alla Juventus . Dopo averla affrontata innumerevoli volte da giocatore in Italia, ora la ritrova per la prima volta nella fase a eliminazione diretta di Champions League. L'aveva già incrociata nei gironi.

Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico argentino dell' Atlético Madrid ha elogiato i bianconeri, affermando che il punto di forza della Juventus è la società.

“Il punto di forza della Juventus è la sua società . Se intendo politico? No. Parlo di calcio, non di politica. Quello dell’Atlético è la crescita che ha avuto. L’Atletico migliora sempre di più come società e come squadra”.

Tornando sulla partita, l'ottavo forse con le due più forti contro se si giudicano i percorsi degli scorsi anni, Simeone ha voluto precisare che le squadre partono alla pari e soprattutto che non è una finale anticipata.

“Non è una finale anticipata , siamo soltanto agli ottavi di finale e non si vince nessun trofeo oltre al fatto di passare e andare avanti. “Vogliamo svegliare uno stadio straordinario e farlo scoppiare domani. Partiamo esattamente al 50-50 ”.

Per quanto riguarda la formazione, probabilmente la Juventus di fronte si troverà il temutissimo ex Alvaro Morata, visto che, come ammesso dal Cholo, Diego Costa non regge ancora i 90 minuti. Andrà invece valutato Koke, appena rientrato da un infortunio.