Simeone, c'è aria di crisi alla Fiorentina: solo 2 goal nelle prime 11 in Serie A

Il bomber argentino fatica a trovare la via della rete. E la Fiorentina ne risente: i viola per ora sono all'ottavo posto, dietro a Sassuolo e Torino.

Dopo le prime 11 giornate di campionato, la Fiorentina si trova all’ottavo posto in classifica. I 16 punti dei viola sono frutto di 17 reti segnate, contro le 9 concesse. Se il trend difensivo è ottimo – meno di un goal subito a incontro – viceversa non può far sorridere i tifosi lo score offensivo degli uomini di Pioli.

I due uomini cardine del progetto dei gigliati, Chiesa e Simeone, per ora hanno le polveri bagnate, avendo segnato appena 2 goal a testa. Ma se il classe ’97, figlio del bomber Enrico, ha altre caratteristiche rispetto al padre, diverso è il discorso per il Cholito. Anche lui con un cognome importante, l’ex centravanti del Genoa ha sulle spalle il peso dell’attacco della Fiorentina. E se non decolla lui, i viola là davanti fanno fatica.

Le uniche due reti trovate in campionato dall’argentino sono arrivate presto. Dopo il primo goal, segnato in casa contro il Chievo (nella vittoria per 6-1), Simeone ha colpito solo contro la Samp a metà settembre, nel recupero della prima giornata. Da lì un digiuno che va avanti da 47 giorni.

Dodici e quattordici. Questi sono i numeri fatti registrare dal Cholito nelle sue due uniche stagioni in Serie A, una con la maglia del Genoa e una con quella viola.

L’anno scorso, dopo 11 giornate, aveva realizzato un goal in più rispetto al campionato attuale. Ed è un fattore importante, visto che su di lui c’è grande attesa. Dei tifosi della Fiorentina, che oramai lo vedono come uno degli uomini simbolo della squadra, e che sperano possa fargli rivivere serate importanti. Dell’Argentina, con cui ha recentemente debuttato, togliendosi anche la soddisfazione per primo goal in Albiceleste.

Il terzo anno deve essere quello della consacrazione per il Cholito. Nel primo ha stupito, cogliendo impreparate le difese con la sua rapidità e il suo fiuto. Nel secondo si è confermato, migliorandosi.

Ora gli viene chiesto il necessario salto di qualità, che a 23 anni compiuti lo scorso 5 luglio è inevitabile, almeno per chi vuole essere ricordato come qualcosa in più che il figlio di Diego Simeone.