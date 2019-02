Simeone attacca Chiellini: “Uno alto 1.87 non può cadere così, voto 10 per l’esecuzione”

Diego Simeone duro con Giorgio Chiellini, protagonista nel goal annullato ad Alvaro Morata: "Il suo tuffo è da 10".

Atletico Madrid-Juventus ha offerto tanti episodi di cui discutere: uno di questi è il goal annullato ad Alvaro Morata sullo 0-0, oggetto di grandi proteste da parte dei tifosi di casa, sicuri che non vi sia stata alcuna irregolarità.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo aver visionato le immagini del VAR, l'arbitro Felix Zwayer ha riscontrato una spinta dell'attaccante spagnolo ai danni di Giorgio Chiellini, leggera ma ritenuta comunque decisiva per il buon esito dello stacco aereo.

Azione che lascia ancora molti dubbi: non per Diego Simeone, convinto fermamente della regolarità della giocata. Nella conferenza stampa post partita il 'Cholo' non ha nascosto la sua idea, lanciando un attacco nemmeno tanto velato al difensore bianconero.

"Uno alto 1.87 m non può cadere in quel modo. Se fosse successo nell'altra area non sarebbe mai stato calcio di rigore. Al tuffo di Chiellini do un bel 10".

Tecnico argentino protagonista durante i novanta minuti anche con un'esultanza divenuta virale nel giro di pochi minuti. Bestia nera della Juventus da giocatore e, attualmente, da allenatore.