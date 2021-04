Silvestri sfida Gabbiadini sul rigore: "Io sto qua", ma viene spiazzato

Il portiere del Verona ha cercato di disturbare Gabbiadini al momento del tiro con scarsi risultati. Silvestri non ha mai parato un rigore in Serie A.

Pomeriggio non troppo fortunato per Marco Silvestri, che torna da Genova con tre goal incassati, tra cui l'ennesimo su calcio di rigore.

Quello tra il portiere del Verona ed i penalty, infatti, è un rapporto complicato se si pensa come fino ad oggi Silvestri non ne abbia mai parato uno in Serie A su 15 tentativi.

Stavolta a battere Silvestri dagli undici metri è stato Manolo Gabbiadini, il tutto nonostante Silvestri abbia tentato di fargli perdere la concentrazione.

Il portiere del Verona al momento del tiro ha sfidato l'attaccante gridandogli: "Io sto qua". Tattica che evidentemente non ha funzionato, dato che Gabbiadini l'ha messa dentro spiazzando Silvestri. 15 su 15, appunto.