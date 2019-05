Siena-Novara dove vederla: Eleven Sports o Sportitalia? Canale tv e diretta streaming

Siena e Novara danno il via ai play-off di Serie C: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Siena e Novara, due squadre tra l'altro abituate anche a ben altri scenari di prestigio, sono pronte a iniziare i play-off di Serie C, con il primo turno che comincia domenica.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La squadra di Michele Mignani ha terminato il Girone A al sesto posto, mentre quella di William Viali al nono. Questo primo turno di play-off, così come il secondo, si disputerà in gara unica. In caso di pareggio nei 90 minuti, passerà al turno successivo la squadra meglio classificata.

In questa pagina tutte le informazioni su Siena-Novara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SIENA-NOVARA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Siena-Novara DATA 12 maggio 2019, 15.00 DOVE Stadio Artemio Franchi, Siena ARBITRO Ivan Robilotta TV Eleven Sports/Sportitalia STREAMING Eleven Sports/Sportitalia

ORARIO SIENA-NOVARA

La partita tra Siena e Novara inizierà alle ore 15.00 di domenica 12 maggio. Lo scenario è quello dello stadio Artemio Franchi di Siena.

Siena-Novara potrà essere vista in , in chiaro, su Sportitalia . Il canale sul digitale terrestre è il 60, mentre sul bouquet di Sky bisognerà posizionarsi sul canale 225. La telecronaca della partita è affidata a Gabriele Schiavi, con il commento tecnico di Giovanni Zichella.

In , invece, la partita potrà essere seguita su Eleven Sports, la piattaforma che possiede i diritti della Serie C. La sfida sarà visibile gratuitamente per gli abbonati a uno dei pacchetti, oppure potrà essere acquistata come singolo evento. Il servizio è disponibile su pc tramite il sito e su tablet e smartphone scaricando l'app. Su Sportitalia, Siena-Novara potrà essere vista in streaming sul sito ufficiale della tv.

SIENA-NOVARA IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal seguiremo tutti i play-off di Serie C con la classica diretta testuale, per non perdersi nessun aggiornamento. La diretta sarà unica, in modo da seguire con un colpo d'occhio anche le gare in contemporanea.

Mignani va verso il 4-3-3, con Aramu tornato dalla squalifica a riprendere il suo posto nel tridente offensivo. Gliozzi e Guberti completeranno il pacchetto. In difesa Rossi è squalificato, Varga prenderà probabilmente il suo posto.

William Viali ha dichiarato di voler continuare con il 4-3-1-2. Rigione, Mallamo e Manconi non ci saranno a causa dei rispettivi infortuni. Di Gregorio in porta, con la difesa a quattro composta da Cinaglia, Sbraga, Bove e Visconti. Schiavi confermato sulla trequarti alle spalle di Cacia e Gonzalez.

SIENA (4-3-3): Contini; D'Ambrosio, Romagnoli, Varga, Imperiale; Gerli, Arrigoni, Vassallo; Aramu, Gliozzi, Guberti.

NOVARA (4-3-1-2): Di Gregorio; Cinaglia, Sbraga, Bove, Visconti; Nardi, Buzzegoli, Bastoni; Schiavi; Cacia, Gonzalez.