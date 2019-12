Sicula Leonzio-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Sicula Leonzio ospita la Reggina nella 19ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Sicula Leonzio di Giovanni Bucaro sfida in casa la capolista Reggina di Domenico Toscano nella 19ª giornata del Girone C di Serie C. I siciliani sono penultimi in classifica con 11 punti e un cammino di 2 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, i calabresi invece si trovano in vetta ancora imbattuti a quota 46 con 14 vittorie e 4 pareggi.

I bianconeri padroni di casa sono reduci da 2 pareggi e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, gli amaranto invece vincono consecutivamente da 10 gare.

L'attaccante Facundo Lescano è il miglior marcatore dei siciliani con 5 reti, mentre Simone Corazza con 14 centri è il bomber della Reggina. In questa pagina tutte le informazioni su Sicula Leonzio-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SICULA LEONZIO-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sicula Leonzio-Reggina

Sicula Leonzio-Reggina Data: 15 dicembre 2019

15 dicembre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO SICULA LEONZIO-REGGINA

Sicula Leonzio-Reggina si giocherà il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019 nel palcoscenico del Sicula Trasporti Stadium di Lentini, in Sicilia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Andrea Colombo della sezione di Como, è previsto per le ore 17.45, ovvero 15 minuti in ritardo sull'orario consueto, per chiedere al Governo italiano importanti provvedimenti in materia di defiscalizzazione dei club.

La partita Sicula Leonzio-Reggia sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche sul proprio televisore se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Luca Sardella.

Gli utenti Eleven Sports potranno seguire Sicula Leonzio-Reggina in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Il tecnico della Sicula Leonzio, Bucaro, potrebbe confermare il grosso della squadra che ha affrontato l'Avellino nel turno precedente. In porta ci sarà Nordi, davanti a lui una linea difensiva a quattro con De Rossi a destra, Sabatino a sinistra e al centro la coppia centrale composta da Petta e Sosa. A centrocampo ballottaggio per il ruolo di regista fra Megelaitis e Gianluca Esposito, con il primo favorito. In attacco Scardina sarà la punta centrale del tridente con Sicurella e Bariti.

Toscano non avrà a disposizione Loiacono sulla fascia destra, squalificato, ma per il resto potrà disporre praticamente dell'intera rosa. In difesa, davanti a Guarna, linea a tre composta da Blondett, Bertoncini e Marco Rossi. a centrocampo la novità potrebbe essere rappresenta da Rubin sulla fascia sinistra, con l'ex granata che dovrebbe essere preferito a Rolando. Garufo sarà l'ala destra, mentre al centro sarà confermata la coppia composta da De Rose e Nicolò Bianchi. In attacco Bellomo sulla trequarti a supporto del tandem d'attacco che dovrebbe vedere Denis accanto a Corazza, con 'El Tanque' favorito su Reginaldo.

SICULA LEONZIO (4-3-3): Nordi; De Rossi, Petta, Sosa, Sabatino; , Megelaitis, Maimone; Sicurella, Scardina, Bariti.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Bertoncini, M. Rossi; Garufo, De Rose, N. Bianchi, Rubin; Bellomo; Corazza, Denis.