Si rivede Zaniolo in amichevole: entra e segna contro il Sunderland

Nicolò Zaniolo entra nella ripresa della gara amichevole vinta col Sunderland: un palo e un goal. A segno anche Afena-Gyan.

Secondo test amichevole per la Roma di José Mourinho che, in terra lusitana, ha regolato 2-0 il Sunderland.

Prova complessivamente positiva quella dei giallorossi e che lascia in eredità al tecnico portoghese buoni spunti sui quali lavorare in vista del ritiro estivo.

I capitolini hanno sbloccata la gara nella ripresa grazie al guizzo di Afena-Gyan al 75', imitato a stretto giro di posta da Nicolò Zaniolo.

Prima gara stagionale ed è subito gol per Zaniolo 👀

La Roma vince anche la seconda amichevole stagionale: 2-0 sul Sunderland nel segno di Zaniolo e Felix

L'attaccante giallorosso, al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero ormai promesso sposo della Juventus, è entrato in campo nella ripresa colpendo subito un palo, prima di griffare il piazzato vincente che ha fissato lo score sul definitivo 2-0.

Una risposta importante da parte del classe 1999 che, dopo aver saltato il primo test con il Trastevere, si era accomodato inizialmente in panchina anche contro gli inglesi.

Poi l'ingresso in campo dopo l'intervallo al posto di Carles Perez per inscenare un secondo tempo da assoluto protagonista. Per il futuro ci sarà tempo.