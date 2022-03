Si rivede Grenier: l'ex centrocampista della Roma in prova col Mallorca

Il centrocampista francese Clement Grenier si è unito alla rosa del Mallorca, in prova, con la prospettiva di poter diventare a tutti gli effetti un calciatore agli ordini del tecnico Luis García Plaza, come riportato da 'AS'.

Il classe 1991, attualmente svincolato, potrebbe rivelarsi l'innesto ideale per sopperire alla lacuna derivata dal serio infortunio di Iñigo Ruiz.

Toccherà dunque al tecnico iberico valutarne le condizioni fisiche e dare eventualmente il via libera al suo ingaggio.

Dopo aver speso oltre un decennio - tra settore giovanile e prima squadra - con il Lione, Grenier ha vestito anche la casacca della Roma (6 presenze nella stagione 2016-2017), prima di tornare in patria e accasarsi con Guingamp e Rennes.

Svincolato dall'estate del 2021, la Liga potrebbe rappresentare la prossima tappa della sua carriera nonché il terzo top campionato del suo percorso calcistico.