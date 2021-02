Si ritira Barrientos: l'uomo che costringeva Messi a prendere la 7

A 37 anni l'ex giocatore del Catania appende gli scarpini al chiodo: ai tempi delle giovanili dell'Argentina veniva considerato un potenziale crack.

La sua carriera è stata decisamente meno importante di quanto ci si aspettasse in epoca giovanile. Pablo Barrientos, però, può comunque sorridere guardando indietro, consapevole di aver giocato nelle massime serie di Argentina, Russia, Italia e Messico.

Barrientos ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 37 anni, lasciando il Nacional di Montevideo. Il classe 1985 lascia il calcio con una Copa Libertadores vinta in maglia San Lorenzo e un bel ricordo lasciato a Catania, squadra con cui ha militato tra il 2010 e il 2014, con un breve periodo all'Estudiantes nel mezzo.

A proposito di Barrientos, Rolando Maran, raccontava spesso l'aneddoto riguardante Messi:

"I migliori giocatori che ho avuto? Uno forte che non è riuscito ad esprimersi è stato Barrientos: nelle giovanili aveva il 10 e costringeva Messi a prendere il 7. Non è riuscito ad esprimere il suo potenziale, un po' per l'infortunio e un po' per il carattere particolare".

Lasciata l'Italia nel 2014, Barrientos, che con la Nazionale argentina ha fatto faville nell'Under 20 senza però mai riuscire ad esordire con la rappresentativa maggiore, ha conquistato la Libertadores indossando la maglia del San Lorenzo, per poi continuare la carriera in Messico prima e in Uruguay poi.

Col Catania, Barrientos ha siglato 14 reti in 93 presenze, facendo parte di quel team etneo colmo di argentini, dal Papu Gomez a Bergessio, da Castro a Izco, passando per Llama, Carrizo, Andujar, Ledesma, Maxi Lopez, Spolli e Almiron. Una vera e propria colonia albiceleste.