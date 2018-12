Si infortuna subito dopo la firma: James Collins rinuncia al contratto con l'Aston Villa

James Collins si è infortunato dopo aver firmato con l'Aston Villa un contratto fino a fine gennaio. Di sua volontà, ha deciso di rinunciarci.

Firma, allenamento, infortunio, rescissione. Il 20 dicembre di James Collins non è stato particolarmente fortunato, e non lo è stato nemmeno quello dell'Aston Villa. Il club di Birmingham ha di fatto perso un giocatore nemmeno un'ora dopo la firma sul contratto. Per volontà del giocatore stesso.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Collins, gallese classe 1983 con un passato da quasi 300 presenze in Premier League, era in prova con i Villans già da diverse settimane. Prima sotto la gestione Steve Bruce e poi con Dean Smith, tecnico in carica da ottobre, l'ex West Ham si era allenato con la squadra e disputato alcune amichevoli, fino ad arrivare a meritarsi un contratto dopo aver convinto.

Secondo il 'Mirror' l'accordo, firmato in mattinata, prevedeva una scadenza a fine gennaio e 50mila sterline al giocatore, per una durata di cinque settimane. Smith può contare soltanto su Tuanzebe e Chester al momento, Collins era l'uomo giusto per dare esperienza e soprattutto profondità al reparto. Ma il contratto è durato soltanto una manciata di minuti.

L'articolo prosegue qui sotto

Subito dopo la firma, Collins in allenamento ha rimediato un infortunio al polpaccio che rischia di tenerlo fuori per tutta la durata del contratto. Di sua spontanea volontà, nella rabbia, il gallese ha deciso di rinunciare quindi al contratto e risolvere l'accordo appena firmato con il club di Birmingham, in cui ha militato già dal 2009 al 2012.

La carriera di Collins non sembra comunque chiusa, e nemmeno la stagione: l'allenatore Dean Smith sarebbe rimasto molto colpito dal comportamento dell'esperto centrale e potrebbe rivolerlo in rosa una volta rimessosi dal problema fisico, con il benestare del club.

Non è stato un 2018 fortunato per Collins, che a maggio aveva lasciato il West Ham dopo 10 stagioni (dal 2005 al 2009 e dal 2012 al maggio scorso): l'addio gli era stato comunicato soltanto via mail. In compenso, nell'anno nuovo può esserci un contratto che lo attende.