Incredibile ma vero: qualificazioni all'Euro Under 21 durante... Euro Under 21!

Grecia-Cipro vale per le qualificazioni ad Euro Under 21 del 2023: proprio durante l'attuale rassegna in corso di svolgimento in Ungheria e Slovenia.

Nella giornata di ieri ha preso il via la 23esima edizione degli Europei Under 21: l'Italia del ct Nicolato ha esordito con l'amaro in bocca per il pari contro la Repubblica Ceca, macchiato dalle espulsioni di Tonali e Marchizza che non potranno prendere parte al big match con la Spagna.

Eppure, nonostante in Ungheria e Slovenia sia in corso la rassegna continentale, oggi Grecia e Cipro sono scese in campo per le qualificazioni valide per... l'Euro Under 21 del 2023!

Una singolarità incredibile, spiegabile con il format della competizione che vivrà due fasi: quella ad eliminazione diretta, infatti, avrà luogo a tarda primavera dal 31 maggio al 6 giugno.

L'Italia, dal canto suo, esordirà nelle qualificazioni per l'edizione del 2023 solo il prossimo 3 settembre contro i pari età del Lussemburgo, nel Gruppo F comprendente anche Irlanda, Bosnia, Montenegro e Svezia.

L'augurio è che possa farlo con il titolo di campione d'Europa in carica, anche se l'inizio in salita non favorisce di certo i buoni propositi in vista del secondo step, a cui bisognerà assolutamente partecipare per far sì che si interrompa un digiuno che dura dal 2004. Decisamente troppo per una delle storiche nazionali europee.