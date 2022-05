Si finge un giocatore del PSG: condannato a due mesi di carcere

Non siamo ai livelli del leggendario Gregoire Akcelrod, questo no. Però i suoi imitatori, a quanto pare, non mancano. E occhio, perché presentarsi come un giocatore del Paris Saint-Germain mentre la Ligue 1 la si guarda soltanto in televisione spaparanzati sul divano, può essere considerato un reato.

È accaduto veramente qualche giorno fa, come riporta il quotidiano 'Ouest-France'. Giovedì 28 aprile, un uomo di 28 anni è stato condannato a due mesi di carcere per reato di falsa identità: qualche mese prima si era spacciato per un giocatore del PSG, evidentemente senza esserlo davvero.

I fatti risalgono a metà dicembre 2021, quando il personaggio in questione aveva assistito a Lisieux a una sfida di Coupe Gambardella (la Coppa di Francia giovanile) tra i padroni di casa e i pari età del PSG. Era rimasto nella cittadina per un paio di giorni, trascorrendo la notte in un hotel locale. Ma senza pagare.

Al momento di saldare il conto e andarsene, l'uomo si era infatti fatto passare per un calciatore del PSG, suggerendo al receptionist di contattare il suo agente per il pagamento, dell'ammontare di 227 euro e 40 centesimi. E fornendo, naturalmente, un numero di telefono falso.

Una volta scoperto, il ventottenne, che peraltro ha già una dozzina di condanne all'attivo, è stato condannato dal tribunale correzionale di Lisieux. E ora dovrà trascorrere un paio di mesi in carcere.