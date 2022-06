Si è chiusa l'edizione 2022 della Juventus Academy World Cup: premiati i vincitori

82 squadre provenienti da 22 nazioni: la Juventus Academy World Cup, alla sua terza edizione, si è conclusa con le premiazioni all'Allianz Stadium.

Si è conclusa l'edizione 2022 della Juventus Academy World Cup, evento annuale giunto alla sua terza edizione dopo quelle del 2018 e del 2019. Nella giornata odierna, sabato 18 giugno, sono state premiate all'Allianz Stadium le formazioni vincitrici delle diverse categorie dopo le finali disputate venerdì alla Continassa.

Queste le squadre, suddivise per anno di nascita e legate alle varie Academy bianconere sparse in giro per il mondo, che hanno conquistato i rispettivi tornei:

2007 - Juventus Academy Miami

2007-2008 femminile - Juventus Academy Miami

2008 – Juventus Academy Argentina

2009 - Juvenus Academy Sidney

2010 – Juventus Academy Warsaw

2011 – Juventus Academy Santiago de Chile

2012 – Juventus Academy Tunisia

"Il trofeo Fair Play Powered by Jeep - riporta il sito ufficiale della Juventus - è stato attribuito All’Academy Devon, i cui giocatori si sono distinti più volte per l’atteggiamento e la correttezza dimostrata nei confronti degli avversari nonché per lo spirito positivo portato in campo.

Lo Juventus Digital Contest Academy Award va invece all’Academy di Los Angeles, che ha portato con sé, a sorpresa, un super ospite: Alessandro Del Piero".

Alla Juventus Academy World Cup edizione 2022 hanno partecipato ben 82 squadre provenienti da 22 nazioni.