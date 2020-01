Shrewsbury Town-Liverpool 2-2: miracolo Cummings, sarà replay ad Anfield

In vantaggio di due reti, il Liverpool fa rimontare dallo Shrewsbury e dalla doppietta di Cummings. I Reds si giocheranno in casa la qualificazione.

Un pareggio che ha del clamoroso. Un 2-2 impensabile, surreale. I campioni d'Europa, e tra qualche mese pure campioni d' , che pareggiano in casa di una formazione di League One. Tutto vero: lo Shrewsbury Town ha fermato il in , costringendolo al replay.

Un risultato incredibile, ma ancor più incredibile è il modo in cui è arrivato. Perché fino al 65' il Liverpool conduceva per 2-0 al Montgomery Waters Meadow, grazie alla rete del giovane Jones e all'autorete di Love. Poi, però, la luce dei Reds, in campo con una serie di seconde scelte prima di inserire i vari Firmino e Salah nel finale, si è spenta.

Ad accenderla, ma a favore dello Shrewsbury, è stato lo scozzese Jason Cummings, 24 anni, arrivato a settembre dal . Ex , proprio lui ha firmato la doppietta del pareggio: prima su calcio di rigore e poi battendo Alisson con il destro, il piede meno buono, dopo un pasticcio della difesa del Liverpool.

Cummings, peraltro, non aveva nemmeno iniziato la gara dal primo minuto: era entrato al 15' della ripresa al posto di Lang. Poi, dal 65' al 75', ecco la doppietta del grande sogno che diventa realtà: quello di scendere in campo all'Anfield Road, uno dei teatri più prestigiosi del calcio mondiale.

Già, perché ora si va al replay. Lo Shrewsbury, sedicesimo in League One, giocherà in casa dell'attuale formazione più forte del mondo. Senza troppe pretese, probabilmente, ma con la serenità di chi sa bene come già solo esserci valga ampiamente la pena.