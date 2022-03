Messaggio di Shomurodov alla Roma: "Vorrei giocare di più, con Mourinho non è come una volta"

30 presenze (con 4 goal e 5 assist) ma soltanto 999' giocati. La prima stagione di Eldor Shomurodov alla Roma non sta andando esattamente secondo le attese, con l'uzbeko scivolato indietro nelle gerarchie offensive di Josè Mourinho.

L'ex Genoa, dal ritiro della propria Nazionale, non nasconde il proprio malumore per lo scarso impiego in giallorosso.

"Quando vengo in Nazionale sono sempre di buon umore. Alla Roma vorrei giocare di più. Cosa mi ostacola? Non so, probabilmente non sto andando abbastanza bene".

Shomurodov, inoltre, si sofferma sul rapporto con Mou.

"Va tutto bene come sempre: forse adesso non è buono come una volta, ma va bene".

Parole sibilline, che aprono interrogativi anche sul futuro dell'uzbeko.

"Ho un contratto: se gioco, resterò. Non ho intenzione di passare molto tempo in panchina".