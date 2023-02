Shock Sampdoria, nuove minacce: testa di maiale davanti alla sede del club

Crisi societaria Sampdoria, non si placa l'ira contro Ferrero e Romei dopo la busta con un proiettile inviata a gennaio a Corte Lambruschini.

La tensione sale ancora in casa Sampdoria.

Questa mattina, fuori all'ingresso della Torre B di Corte Lambruschini, sede del club blucerchiato, sono dovuti intervenire gli artificieri per aprire uno scatolone di cartone indirizzato a Massimo Ferrero, ex presidente, e Antonio Romei, attuale membro del CdA. All'interno del pacco non c'era un ordigno, bensì una testa di maiale mozzata e infilata in un sacchetto di plastica trasparente con un inquietante messaggio che corredava il tutto:

"Massimo Ferrero e Antonio Romei, le prossime teste saranno le vostre".

Nel mirino di chi ha inviato il pacco minatorio i due dirigenti ritenuti responsabili dell'attuale situazione della società blucerchiata, a forte rischio default (se mancherà ancora liquidità) e con la squadra allo sbando a un passo dalla retrocessione.

Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, ora occupate nel vaglio dei filmati delle telecamere della zona di corso Buenos Aires.

Non è la prima volta che gli agenti si trovano ad operare in un contesto simile: nel mese di gennaio, infatti, a Corte Lambruschini era stata recapitata una lettera con dentro un proiettile a salve indirizzata a Ferrero ed Edoardo Garrone. In quel caso la busta, seguita a stretto giro da un'altra lettera contenente delle scuse, arrivò via posta, ma fino a oggi è stato impossibile risalire al mittente (o ai mittenti).