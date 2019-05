Shevchenko a DAZN: "Milan? Magari un giorno toccherà a me, mi piacerebbe"

Shevchenko a DAZN: "Ho già un lavoro come Ct dell'Ucraina ma un giorno mi piacerebbe allenare il Milan come hanno fatto alcuni miei ex compagni".

Una volta appese le scarpette al chiodo, Andriy Shevchenko ha intrapreso la carriera di allenatore. Attualmente è il commissario tecnico dell' . Intervenuto ai microfoni di DAZN , l'ucraino ha parlato del passato, del presente e di quali sarebbero i progetti futuri.

Il golf è diventato la sua più grande passione dopo il calcio.

" Dopo il calcio il golf è la mia più grande passione. Giocare a golf è come tirare un calcio di rigore. Il calcio in campo è istintivo e naturale. Invece il calcio di rigore quando lo batti ti crea tanti pensieri su dove devi tirare e su cosa farà il portiere ".

Entrare in campo non gli dava alcun tipo di stress. La tensione la sentiva solamente prima, come in occasione della finale di contro la .

" Zaccheroni ha detto che non soffrivi la pressione? Quando andavo in campo era così, perchè mi sentivo a mio agio, sentivo che era il mio posto . Ma prima della partita sicuramente ero nervoso. La finale di Champions League contro la Juventus, mi ricordo che giorni prima non riuscivo mai a dormire, ma era una cosa normale. Per me andare in campo era una passione, un divertimento, un qualcosa che consideravo naturale . Ero un combattente, mi piaceva entrare in campo e fare fino alla morte una cosa, non mollare mai. E' anche la prima cosa che dico ai miei giocatori, prima un campione deve nascere dentro la propria testa, se molli prima non diventerai nessuno anche se hai qualità. Prima bisogna diventare campioni dentro la propria testa, devi credere in te stesso. Se hai una testa vincente riesci a superare qualunque momento. Spero possa nascere un nuovo Sheva in Ucraina, a noi ci serve un giocatore con quelle caratteristiche ".

La panchina della nazionale ucraina lo rende felice, ma non nasconde che, come hanno fatto alcuni suoi ex compagni, gli piacerebbe un giorno potersi sedere su quella del .

" Rispondo sempre dicendo quello che penso, non faccio preparare domande prima della conferenza. Dico quello che sento. Ti senti pronto per sederti sulla panchina del Milan? Ho un lavoro, alleno la Nazionale. Il Milan è una società che fa parte della mia vita, ma in questo momento sono occupato. Rino sta facendo un grande lavoro. Sicuramente mi piacerebbe un giorno allenare il Milan , sono legato ai tifosi, alla società. Tanti miei ex compagni hanno allenato il Milan, magari toccherà anche a me ".

Solo elogi per il suo ex compagno di squadra, nei cui confronti inizialmente nutriva qualche perplessità riguardo le doti da allenatore.

" Rino ha avuto sempre grandi qualità umane, dà sempre qualcosa in più al gruppo, è un motivatore, ha avuto anche le qualità per essere allenatore. Non me lo aspettavo che diventasse un tecnico così completo. Vedendolo, che litigava con arbitri, giocatori non lo avrei pensato. Adesso si è trasformato e regge bene il lavoro ".

Al Milan, quando era giocatore, ci sono stati sia momenti bellissimi che alcuni un po' più difficili da sostenere.

" Uno dei momenti più difficili è stato il terzo anno al Milan, quando è arrivato Ancelotti ed ho avuto alcuni problemi fisici . Sono tornato dopo un infortunio, la squadra giocava solo con una punta. Poi ho risolto parlando con l'allenatore, è stato importante Carlo nel farmi sentire ancora importante dentro il gruppo. Carlo mi motivava, mi diceva che giocando con una punta non c'era spazio ma che avrei dovuto farmi trovare pronto. Un paio di giorni prima il match contro il Ancelotti mi disse che mi avrebbe fatto giocare, mi sono sentito pronto e motivato ed abbiamo vinto 1-0 con un mio goal. Dopo Ancelotti ha cambiato modo di giocare, passando da 1 a 2 punte e l'anno dopo abbiamo vinto la Champions League ".

