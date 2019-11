Shevchenko e il futuro in Italia: "Mi piacerebbe, è la mia seconda patria"

Andriy Shevchenko guiderà l'Ucraina a Euro 2020, ma apre a un futuro in Serie A: "Mi piacerebbe trovare una squadra in Italia".

Andriy Shevchenko per l'estate ha programmi: allenare l' a e provare a portare la squadra più avanti possibile. Il futuro, però, non è ancora programmato. Anche se un desiderio c'è: allenare in .

A margine del sorteggio ai microfoni di 'Sky Sport' l'ex attaccante del ha aperto a una panchina di per il futuro, quando terminerà il suo impegno da Ct.

"Certo che mi piacerebbe allenare in Italia, è la mia seconda patria. Una volta finito il mio impegno con la Nazionale ucraina, mi piacerebbe davvero trovare una squadra da allenare in Italia".

Quello in nazionale è il primo incarico di Shevchenko da allenatore: è stato vice di Fomenko per pochi mesi, prima di sostituirlo dal 2016. Ha vinto 19 delle sue 33 partite da allenatore. E in futuro spera di poter convincere un club italiano...