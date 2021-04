Shevchenko e il trauma di Istanbul: "Mi svegliavo gridando nella notte"

Andriy Shevchenko ricorda la finale del 2005 tra Milan e Liverpool: "Una ferita che sanguina ancora. Quella partita la so a memoria".

Sono ormai trascorsi 16 anni, ma la notte di Istanbul è sempre presente nella storia del Milan. Da 3-0 a 3-3 col Liverpool, poi la sconfitta ai rigori e la Champions League che finisce nelle mani dei Reds. Un incubo per tutti e anche per Andriy Shevchenko, che quella sera fallì un goal da zero metri e anche uno dei rigori finali.

“La ferita sanguina ancora - racconta oggi l'ex centravanti ucraino a 'Sette', magazine del Corriere della Sera - Scrissero che tra il primo e il secondo tempo ci lasciammo andare a festeggiamenti anticipati. Tutte balle. Anzi. Paolo Maldini fu il primo a dire di fare attenzione, che il Liverpool non avrebbe mollato, anche se era sotto 0-3. Ce lo ripetemmo l’uno con l’altro".

Se la ferita sanguina ancora oggi, figuriamoci nelle settimane successive alla partita.

"Nei primi tre mesi dopo quella sconfitta così acida mi svegliavo gridando nella notte e cominciavo a pensarci. Mi capita di pensarci ancora oggi che sono passati sedici anni. Tanti miei compagni non hanno più voluto rivedere quella partita. Io la so a memoria. Eravamo la squadra migliore. Stavamo giocando benissimo".

Eppure, nonostante il Milan fosse la squadra migliore, a conquistare quella coppa fu il Liverpool.