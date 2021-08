Lo Sheriff Tiraspol può qualificarsi ai gironi di Champions: impresa epica per il club moldavo, dalla storia decisamente particolare.

I preliminari di Champions League stanno regalando il consueto mix, fatto di qualificazioni abbastanza scontate e imprese storiche. Tra le sorprese dei primi turni della massima competizione europea figura lo Sheriff Tiraspol, formazione moldava capace di eliminare nell'ordine gli albanesi del Teuta, gli armeni dell'Alaskert e soprattutto i ben più quotati serbi della Stella Rossa.

Nel caso in cui avesse la meglio anche nell'ultimo turno preliminare contro la Dinamo Zagabria, lo Sheriff sarebbe la prima squadra moldava della storia ad approdare ai gironi di Champions. Un traguardo gigantesco, per un club nato nel 1997 e che come punto massimo in una competizione europea ha raggiunto 3 volte la fase a gironi di Europa League.

Un'impresa che dovrebbe essere celebrata in tutta la Moldavia. Qui il condizionale è d'obbligo, perché lo Sheriff non è esattamente un club moldavo e ha una storia decisamente da raccontare. La squadra ha infatti sede in Transistria, stato indipendente - non riconosciuto dall'ONU - che sta a cavallo tra la Moldavia e l'Ucraina.

Il tutto ha inizio nel 1990, quando arriva l'autoproclamazione della Repubblica Moldava di Transistria con capitale proprio a Tiraspol. Il neonato paese, supportato dalla vicina Russia, è autonomo sul piano del governo, della bandiera e della moneta. Come lingua viene adottata quella russa, mentre come alfabeto viene preso quello cirillico. Negli anni successivi verrà chiesta in più occasioni l'annessione alla Russia, ma senza fortuna.

Nel 1993 due ex esponenti del KGB fondano la Sheriff, società a responsabilità limitata con interessi in vari campi: dall'edilizia al petrolio, fino ad arrivare al calcio. Per soddisfare quest'ultima aspirazione, nel 1997 nasce lo Sheriff Tiraspol. Un club giovane ma ambizioso, che ha nella propria dirigenza Oleg Smirnov (figlio del presidente della Transistria).

Pur essendo una società fortemente identificata con lo stato indipendente della Transistria, comincia la sua scalata nel calcio moldavo e ne diventa ben presto il club alfa. Dopo i primi anni di assestamento, con una sola Coppa di Moldavia conquistata, a partire dalla stagione 2000/01 lo Sheriff vince 19 campionati, 9 Coppe nazionali e 7 Supercoppe.

Un'ascesa irrefrenabile, che potrebbe raggiungere il suo apice con la conquista dei gironi di Champions League.