Sheriff, l'eroe del Bernabeu Thill a Goal: "Ho i brividi, il telefono continua a squillare"

Il match winner di Madrid non è nuovo a tali imprese: nel 2017 un suo goal permise al Progres Niederkorn di eliminare i Rangers dall'Europa League.

Nella notte del Santiago Bernabeu è maturata una delle imprese più impronosticabili e clamorose nella storia della Champions League . Lo Sheriff Tiraspol - alla prima partecipazione assoluta ai gironi di Coppa dei Campioni - ha espugnato il tempio del Real Madrid.

Non solo, dopo aver vinto anche all'esordio contro lo Shakhtar, la formazione moldava è contro ogni pronostico in vetta al girone a punteggio pieno con tre punti di vantaggio sulle 'Merengues' e ben cinque sull'accoppiata formata dal club ucraino e dall'Inter.

In esclusiva per Goal ha parlato l'eroe della serata di Madrid. E' stato infatti Sebastièn Thill a risolvere il match con un meraviglioso sinistro in controbalzo dal limite dell'area che si è insaccato all'incrocio dei pali.

A pochi secondi dal 90' la sfera carambola sul tuo sinistro che risolve la partita:

"Mi sono proposto in avanti e la palla è arrivata sul mio sinistro. A quel punto non ti poni domande: o la tiri fuori dallo stadio o la metti in porta...è entrata".

Le sensazioni dopo il goal:

"E' stato folle. Ero felice, correvo ovunque e avevo i brividi. Poi ho pensato che la partita era ancora lunga e mi sono venuti anche i crampi".

Il clima negli spogliatoi dopo il match:

"C'era grande euforia. Eravamo tutti felici e in festa. I cellulari continuavano a squillare. Abbiamo fatto una grande partita e se penso alle parate del nostro portiere tutto ciò è incredibile. Non abbiamo vinto grazie a due o tre giocatori ma come collettivo: questo è stato il segreto".

I messaggi ricevuti dopo l'impresa del Bernabeu:

"Ho ricevuto centinaia di messaggi, anche adesso mentre stiamo parlando. Ricevo messaggi in ogni momento e il telefono non si ferma. Mi era già successo perché quando giocavo in Lussemburgo (vestiva la maglia del Progres Niederkorn) avevamo eliminato i Rangers Glasgow (nel 2017 in Europa League, ndr) ma questa volta abbiamo fatto qualcosa di ancora più grande".

Le prospettive dello Sheriff: