Shelton si fa male con un cotton fioc: salta il match con lo Scunthorpe

Bizzarro incidente per il centrocampista dell'Hartlepool che dovrà saltare il prossimo impegno in campionato: "Ha le vertigini, non sta in piedi".

Clamorosa e decisamente curiosa la tipologia d'infortunio che ha messo ko Mark Shelton, centrocampista dell'Hartlepool. Il classe 1996, infatti, non potrà prendere parte alla sfida di League Two (quarta divisione inglese) contro lo Scunthorpe a causa di un 'incidente' con un cotton fioc. "Mark aveva un cotton fioc nell'orecchio che è andato troppo in profondità. È andato in ospedale, sembra che le pinzette siano andate troppo oltre, ha le vertigini e non riesce a stare in piedi", le parole del tecnico Graeme Lee a 'BBC Radio Tees'. Morale della favola, niente convocazione e momentaneo stop in attesa di tornare a completa disposizione. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 35ª giornata

In una stagione nelle quale si è distinto tra i più impiegati con 41 presenze ufficiali, il 42° gettone non si concretizzerà nel modo più bizzarro possibile: a causa, appunto, di un cotton fioc.