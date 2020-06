Sheffield United-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sheffield United-Arsenal è uno dei 4 quarti di finale della FA Cup 2019/2020: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

SHEFFIELD UNITED-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 giugno 2020

28 giugno 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Dopo la Premier League, riprende anche la . Sheffield United e Arsenal si sfidano al Bramall Lane in uno dei quattro quarti di finale della competizione più affascinante d' . Si gioca in partita secca, senza gara di ritorno e senza replay: in caso di pareggio si va ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In palio un posto per le semifinali.

Nei turni precedenti lo Sheffield United ha superato i dilettanti del Fylde, il e, ai tempi supplementari, il Reading. L'Arsenal, che durante il corso della stagione ha esonerato Unai Emery per affidare la propria panchina a Mikel Arteta, ha invece eliminato in sequenza il United, il Bournemouth e il Portsmouth.

La partita tra Sheffield United e Arsenal sarà visibile in diretta sia in che in grazie a DAZN. Gli appassionati di calcio inglese avranno dunque l'opportunità di vedere all'opera anche in coppa i vari Aubameyang, Lacazette e Ozil, ma anche Billy Sharp, "the fox in the box", centravanti e simbolo delle Blades.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Sheffield United-Arsenal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SHEFFIELD UNITED-ARSENAL

Sheffield United-Arsenal è in programma nel primo pomeriggio di domenica 28 giugno: il calcio d'inizio è previsto alle ore 14 italiane, ovvero le 13 inglesi. Si gioca al Bramall Lane, casa dello United, scelto mediante sorteggio.

La gara tra la formazione di Chris Wilder e quella di Mikel Arteta era inizialmente in programma nel weekend del 21 e 22 marzo scorsi. Lo scoppio della pandemia COVID-19 ha però costretto a rinviarla, così come tutte le altre partite del calcio inglese ed europeo.

Sheffield United-Arsenal sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, che ha acquisito i diritti della FA Cup. La partita sarà a disposizione dei possessori di una smart tv: basterà scaricare l'app di DAZN, oppure collegare al televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Non ci sarà invece la trasmissione su DAZN1, al canale 209 di Sky.

Come detto sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva la partita del Bramall Lane tra lo Sheffield United e l'Arsenal. Match che sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in streaming: basterà scaricare l'app di DAZN sul proprio pc, tablet o smartphone oppure, tramite i medesimi dispositivi, collegarsi al sito della piattaforma per godersi le emozioni della sfida.

Le Blades confermeranno il classico 3-5-2 con McBurnie e Zivkovic che dovrebbero prendere il posto di Mousset e McGoldrick, deludenti a Old Trafford. Cerca spazio anche Sander Berge a centrocampo: potrebbe farglielo Norwood.

Arsenal in campo con la difesa a tre con Kolasinac che sostituisce Tierney. Martinez tra i pali sostituisce l'infortunato Leno, davanti possibilità Nelson insieme ad Aubameyang e Lacazette. Verso la conferma gli esterni. Willock crca spazio in mezzo.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Moore; Basham, Jagielka, Robinson; Baldock, Lundstram, Berge, Fleck, Stevens; McBurnie, Zivkovic.

ARSENAL (3-4-2-1): Martinez; Mustafi, Holding, Kolasinac; Bellerin, Willock, Xhaka, Saka; Nelson, Aubameyang; Lacazette.