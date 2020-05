Shaw innamorato di Wan-Bissaka: "Nell'uno contro uno è il migliore al mondo"

In vista del probabile ritorno della Premier League da metà giugno, Luke Shaw manda un chiaro messaggio a tutti gli avversari del . Dovranno vedersela con il miglior difensore nell'uno contro uno al mondo. Non sè stesso, ma bensì il compagno di squadra Aaron Wan-Bissaka.

Il 22enne inglese, approdato al Manchester United la scorsa estate per l'incredibile cifra di 55 milioni di euro, ha disputato una stagione positiva solo per metà, ma ciò nonostante il compagno Shaw si è innamorato di lui. Calcisticamente parlando.

Per Shaw l'ingaggio di Shaw è stato un acquisto superbo, come evidenziato al sito ufficiale del Manchester United:

"Per me è stato il migliore di questa stagione, è il miglior difensore nell'uno contro uno al mondo. Nessuno può superarlo".

Parole importanti da parte del collega di reparto, per un Wan-Bissaka titolarissimo nella fascia destra del Manchester United. L'ex ha fornito due assist in 26 gare prima dello stop causato dalla pandemia di coronavirus, convincendo molti e deludento altrettanti.

Non Shaw, che vede in lui il colpo numero uno dello United:

"E' migliorato tantissimo sia in attacco che in difesa, non riesco a guardare oltre Wan-Bissaka".